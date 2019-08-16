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Австрийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за один матч с россиянином

Сегодня, 08:38

Львиная доля штрафа пришлась на 5 случаев неспортивного поведения

Ник Кирьос

Ник Кирьос / Фото: AFP

Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший во втором раунде Мастерса в Цинциннати россиянину Карену Хачанову со счетом 7:6(3), 6:7(4), 2:6, по итогам матча был оштрафован на 113 тысяч долларов.

Львиная доля штрафа – 85 тысяч долларов – пришлась на 5 случаев неспортивного поведения (за один из случаев с Кирьоса сняли очко во время матча). Оставшийся штраф приходится на нецензурные ругательства, а также за то, что теннисист покинул корт и испортил теннисный мяч. Кирьос использовал перерыв, чтобы без разрешения судьи покинуть корт и разбить две ракетки.

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Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина эйсами смела со своего пути бельгийку на турнире в Цинциннати. Для победы над 23-й ракеткой мира ведущей украинской теннисистке понадобилось чуть больше часа.

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Фото: AFP

Как мы писали ранее, Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном поединке канадских соревнований наша ведущая теннисистка в двух сетах проиграла американке Софии Кенин – 6:7 (2:7), 4:6.

Также сообщалось, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы

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теннис теннисист Ник Кирьос

Источник: tennisua.org

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