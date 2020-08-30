Французский теннисист заразился коронавирусом в "пузыре" перед самим стартом US Open

Бенуа Пер пропустит соревнования. Остальным же французам приказали не высовываться из своих комнат

Французский теннисист Бенуа Пер сдал положительный тест на COVID-19 и не выступит на Открытом чемпионате США, стартующем в понедельник, 31 августа. Об этом сообщает L'Equipe.

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Француз, который в первом круге US Open должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши, уже более недели находится в Нью-Йоркском "пузыре" – изолированном месте, где теннисисты должны провести все время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом. Однако, похоже, не факт, что они сработают.

Бенуа Пер / Фото: Getty Images

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Как стало известно, заражение коронавирусом Бенуа Пера внутри "пузыря" US Open спровоцировало серьезную обеспокоенность организаторов соревнований. Другим французским теннисистам в приказном порядке указано запереться в комнатах и не контактировать с другими игроками. Указание коснулось Ришара Гаске, Адриана Маннарино, Грегуара Баррера и Эдуара Роже-Васслена. Самоизолировался также тренер Николя Копен.

Интересно, что в первом круге "мастерса" в Нью-Йорке, который предшествовал US Open, француз Пер играл с хорватом Борной Чоричем, который ранее также перенес заражение коронавирусом.

Ранее мы писали, что действующий чемпион US Open Рафаэль Надаль отказался от защиты титула. "Мое сердце говорит, что сегодня не время для такого долгого путешествия, когда не знаешь, что может случиться. Я решил остаться дома, на Мальорке", – заявил испанец.

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