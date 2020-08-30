Украинские теннисистки зажигают вечерами в Нью-Йорке перед US Open

Соревнования пройдут в условиях жестких санитарных норм, но это не останавливает наших

Уже в понедельник, 31 августа, стартует второй в этом году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Как мы сообщали, рекордное количество украинских теннисисток выступит на US Open. Семеро наших девчат сыграет в одиночном разряде, а сестры Людмила и Надежда Киченок заявились – в парном.

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В субботу четверо украинок провели вечер вместе в "пузыре безопасности" в Нью-Йорке. Спортсмены находятся в специальном лагере, который не могут покинуть во время турнира, чтобы не подцепить коронавирус. Надя Киченок поделилась в соцсетях фотографией с Мартой Костюк, Лесей Цуренко и своей сестрой Людой, весело подписав ее: "Обожаю эти морды".

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Также на видео попало, как 18-летняя Марта поглощает еду, что не укрылось от лукавых глаз соотечественниц. Причем Киченок досталось от Леси Цуренко за то, что она сняла это на видео. Однако сама Костюк совсем не обиделась и даже поделилась забавным роликом в соцсетях.

Марта Костюк в Нью-Йорке

Ранее украинская теннисистка повредила шею под музыку из TikTok.

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