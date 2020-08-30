Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Украинские теннисистки зажигают вечерами в Нью-Йорке перед US Open

30 августа, 14:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Соревнования пройдут в условиях жестких санитарных норм, но это не останавливает наших

Уже в понедельник, 31 августа, стартует второй в этом году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Как мы сообщали, рекордное количество украинских теннисисток выступит на US Open. Семеро наших девчат сыграет в одиночном разряде, а сестры Людмила и Надежда Киченок заявились – в парном.

Реклама

В субботу четверо украинок провели вечер вместе в "пузыре безопасности" в Нью-Йорке. Спортсмены находятся в специальном лагере, который не могут покинуть во время турнира, чтобы не подцепить коронавирус. Надя Киченок поделилась в соцсетях фотографией с Мартой Костюк, Лесей Цуренко и своей сестрой Людой, весело подписав ее: "Обожаю эти морды".

INSTAGRAM

Также на видео попало, как 18-летняя Марта поглощает еду, что не укрылось от лукавых глаз соотечественниц. Причем Киченок досталось от Леси Цуренко за то, что она сняла это на видео. Однако сама Костюк совсем не обиделась и даже поделилась забавным роликом в соцсетях.

Марта Костюк в Нью-Йорке

Ранее украинская теннисистка повредила шею под музыку из TikTok.

Смотрите, как Элина Свитолина обстреляла своего парня мячами:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис US Open Леся Цуренко Людмила Киченок Надежда Киченок сборная Украины по теннису Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка
Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенкаТеннис
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US OpenТеннис
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевтТеннис
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем НезависимостиФутбол
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларов
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларовТеннис
Белоруска Азаренка выиграла первый титул после родов. Но хитом стала маска ее соперницы
Белоруска Азаренка выиграла первый титул после родов. Но хитом стала маска ее соперницыТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять