Героиня Уимблдона – на родине: фото невероятной встречи Симоны Халеп на стадионе Бухареста
Румынский теннисистке рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи
Румынская теннисистка Симона Халеп представила трофей победительницы Уимблдона-2019 у себя на родине, на Национальном стадионе в Бухаресте. Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч болельщиков, сообщает Digi Sport. В ходе встречи Симона прокомментировала ключевые моменты финального матча с самой титулованной теннисисткой современности американкой Сереной Уильямс, у которой она выиграла со счетом 6:2, 6:2. При этом в честь Халеп на стадионе в Бухаресте запускали фейерверки и играла бессмертная We are the champions! Среди тех, кто на трибунах рукоплескал Симоне, был и знаменитый румынский футболист Георге Хаджи.
Интересно, что 2018 году, после победы на "Ролан Гаррос", Халеп уже демонстрировала болельщикам на родине трофей турнира "Большого шлема". Тогда на Национальный стадион пришло 20 тысяч поклонников теннисистки.
Как мы писали ранее, Симона Халеп за победу на Уимблдоне удостоилась такого же ордена, что и Мирча Луческу. Высшей государственной наградой теннисистку отметил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Также сообщалось, что Халеп понесет флаг Румынии на открытии Олимпиады-2020. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу во время встречи с Симоной. Отметим, что в рейтинге WTA Халеп поднялась на четвертую строчку, в чемпионской гонке – на вторую.
Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.
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