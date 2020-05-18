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Грудь не вмещается в корсет: знойная украинская теннисистка поразила "дикими" формами

18 мая, 00:43

Олег Люлька

"Если ты сейчас на земле, кто тогда правит балом в раю?" - пишут поклонники роскошной Ангелины Шахрайчук

Знойная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук снова приковала к себе взгляды. 20-летняя спортсменка вышла подышать свежим воздухом в корсете, в котором не вмещается ее шикарная грудь. "Сделала шаг в дикую сторону", – подписала свое соблазнительное фото в Instagram Ангелина.

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INSTAGRAM

Подписчики Ангелины Шахрайчук не скупятся в комплиментах красоте девушки и ее "дикой" натуре. Вот некоторые из их комментариев:

  • Невероятная!
  • Если ты сейчас на земле, кто тогда правит балом в раю?
  • Барби
  • Оставайся такой же дикой!

Отметим, что на теннисных кортах Ангелина Шахрайчук пока не так успешна, как в социальных сетях, где просто сводит с ума своих фолловеров. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру украинка заработала 8 156 долларов призовых, а ее высшей позицией в мировой классификации было 810 место в ноябре 2016 года.

Смотрите другие фото Ангелины Шахрайчук

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Добавим, что 20-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и становился победителей европейского Кубка чемпионов.

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теннисистка Ангелина Шахрайчук WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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