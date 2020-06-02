И бутылочку – для настроения: юная Марта Костюк выиграла национальный теннисный турнир под Киевом

Лишь сегодня, 2 июня, удалось завершить выставочный турнир лучших украинских теннисисток в Ирпене. Планировалось, что UTF Ladies Invitational пройдет с 26 по 30 мая, но из-за дождливой погоды соревнования под Киевом затянулись еще на три дня. Длительная пауза в выступлениях спортсменок привела к тому, что вчера оба полуфинала теннисного турнира украинских звезд завершились досрочно.

В финальном поединке во вторник сыграли 17-летняя Марта Костюк и 23-летняя Марианна Закарлюк. Несмотря на приличную разницу в возрасте, Марта занимает 141-е место в мировом рейтинге, находясь на 300 позиций выше сегодняшней соперницы. Более молодая спортсменка легко доказала свое преимущество в двух сетах – дважды по 6:3. Интересно, что и на предварительном этапе Закарлюк также уступила в двух партиях – 2:6, 4:6.

Примечательно, что в качестве приза, кроме памятного диплома и цветов, Костюк получила от организаторов бутылочку напитка – похоже, коктейля. Нынешняя погода располагает к его употреблению в умеренных количествах.

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