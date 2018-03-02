Какая иллюзия: фото пышногрудой красотки на теннисном матче взорвало соцсети

На странице Луны Стивенс в Instagram есть на что посмотреть

Матч Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Венгрии стал обсуждаемым в сети благодаря одному забавному фото. На нем запечатлен венгерский теннисист Мартон Фучович, который якобы засмотрелся на стоявшую позади него девушку.

В итоге оказалось, что это – всего лишь оптическая иллюзия. Девушка на самом деле стоит за спиной у спортсмена, а он обратил свой взор в сторону партнеров по сборной.

"Какая иллюзия! Но все же смешно", – подписала снимок на своей странице в Facebook та самая девушка Луна Стивенс.

Впрочем, даже если бы Фучович отвлекся от игры по вине красотки, его можно было бы понять. Страница Луны в Instagram, пестрит разнообразными снимками откровенного содержания. Девушка также ведет собственный блог в Youtube, работает танцовщицей в ночном клубе и встречается с футболистом бельгийского "Генка" Сэнди Уолшем.

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