Какая иллюзия: фото пышногрудой красотки на теннисном матче взорвало соцсети

Сегодня, 17:28

На странице Луны Стивенс в Instagram есть на что посмотреть

Какая иллюзия: фото пышногрудой красотки на теннисном матче взорвало соцсети

Матч Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Венгрии стал обсуждаемым в сети благодаря одному забавному фото. На нем запечатлен венгерский теннисист Мартон Фучович, который якобы засмотрелся на стоявшую позади него девушку.

В итоге оказалось, что это – всего лишь оптическая иллюзия. Девушка на самом деле стоит за спиной у спортсмена, а он обратил свой взор в сторону партнеров по сборной.

"Какая иллюзия! Но все же смешно", – подписала снимок на своей странице в Facebook та самая девушка Луна Стивенс.

Впрочем, даже если бы Фучович отвлекся от игры по вине красотки, его можно было бы понять. Страница Луны в Instagram, пестрит разнообразными снимками откровенного содержания. Девушка также ведет собственный блог в Youtube, работает танцовщицей в ночном клубе и встречается с футболистом бельгийского "Генка" Сэнди Уолшем.

Ранее мы сообщали, что жена экс-президента ФФУ уснула на дереве после дня рождения.

А мисс ягодицы Бразилии Сьюзи Кортес в поисках снега приехала в Рим. До этого красотка гостила в Лондоне, где посетила матч "Челси" – "Барселона".


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram
теннис, Кубок Дэвиса, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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