Лучшая канадская теннисистка восхитила фанатов фотографией в бикини

Первая ракетка Канады Эжени Бушар после завершения теннисного сезона отправилась отдыхать на остров Некер в Атлантическом океане. В своем Instagram спортсменка продемонстрировала болельщикам фотографию в белом бикини на фоне пальм и океана. Снимок уже стал одним из самых популярных на страничке Бушар – более 120 тысяч "лайков" и 1200 комментариев!

24-летняя Эжени Бушар завершила сезон на 88-й строчке в рейтинге WTA. Она не смогла завоевать ни одного титула в сезоне-2018, выиграв 27 матчей при 19 поражениях. На корте теннисистка заработала 371 тысяч долларов призовых.

Тем не менее, Бушар не теряет популярности среди поклонников в Instagram. Теннисистка, имеющая 1,8 миллиона подписчиков в соцсети, недавно разделась для мужского журнала.

Ранее летом канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса". Тогда Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса в социальных сетях – шутка.

Ранее мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Спортсменка уже в третий раз встретилась с болельщиком, которому проспорила свидание в начале прошлого года.