Каролина Плишкова выиграла 14-й турнир в карьере

Чешская теннисистка победила в британском Истбурне

Плишкова со своим трофеем. Фото: AFP

В финале турнире в Истбурне (Великобритания) чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы Германии Ангелик Кербер (№4) со счетом – 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. В активе экс первой ракетки мира Кербер 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

Для Каролины Плишковой эта победа стала 14-й на турнирах серии WTA в профессиональной карьере. В нынешнем году чешская теннисистка выигрывает уже третий турнир. Ранее она одержала победу на соревнованиях категории "Премьер" в Брисбене (Австралия) и Риме (Италия).

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