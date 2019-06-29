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Каролина Плишкова выиграла 14-й турнир в карьере

29 июня, 21:09

Чешская теннисистка победила в британском Истбурне

Плишкова со своим трофеем
Плишкова со своим трофеем. Фото: AFP

В финале турнире в Истбурне (Великобритания) чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы Германии Ангелик Кербер (№4) со счетом – 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. В активе экс первой ракетки мира Кербер 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк. 

Для Каролины Плишковой эта победа стала 14-й на турнирах серии WTA в профессиональной карьере. В нынешнем году чешская теннисистка выигрывает уже третий турнир. Ранее она одержала победу на соревнованиях категории "Премьер" в Брисбене (Австралия) и Риме (Италия).

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

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Тег теннис, Ангелик Кербер, Каролина Плишкова

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Источник:

Championat.ru

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