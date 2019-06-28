Вся в кристаллах: Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в оригинальном платье

Наряд теннисистки на турнире "Большого шлема" будет украшен 34 кристаллами Swarowski

Серена Уильямс на Уимблдоне. Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.



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"Еще я хотела создать что-то в духе того, что могла бы носить ее бабушка. Но, конечно, придать этому современный оборот", – сказала дизайнер компании Эбби Суонкатт.

Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах "Большого шлема" и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24). На Уимблдоне Серена побеждала семь раз.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом – 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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