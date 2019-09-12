Китайские небеса оставили Свитолину в ее день рождения без победы над Путинцевой

Первая ракетка Украины не смогла отпраздновать победу на свое 25-летие - ее матч в Поднебесной отменен

Элина Свитолина / Фото: AFP

Китайские небеса не позволили лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной, которой сегодня исполнилось 25 лет, отметить победой свой день рождения. В четверг, 12 сентября, знаменитая одесситка должна была играть свой первый матч на турнире в Чжэнчжоу. В соперницы Элине сетка соревнований подсунула Юлию Путинцеву – казахстанскую спортсменку, до 2012 года выступавшую за Россию.

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Однако из-за дождя все одиночные матчи дня в китайском Чжэнчжоу были отменены, а парные перенесли в зал. Ожидается, что Элина Свитолина и Юлия Путинцева сойдутся на корте в пятницу, 13-го...

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram Реклама

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

Напомним, перед стартом Элины на турнире в Китае была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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