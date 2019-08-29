Кофе на корте в матче со Свитолиной: Венус Уильямс прокомментировала прием "допинга"

После кофе-брейка знаменитая американка выиграла у Элины три гейма кряду, но все равно проиграла матч

Венус Уильямс / Фото: AFP

Американская теннисистка Венус Уильямс загадочно прокомментировала необычную ситуацию, возникшую во время матча против украинки Элины Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США. Напомним, Свитолина обыграла семикратную победительницу турниров "Большого шлема" Уильямс – 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 53 минуты.

После проигрыша первого сета Венус Уильямс покинула корт, предварительно заказав кофе. Болбой, которому кофе передал тренер Уильямс Эрик Хетчмэн, сперва побежал с напитком за американкой, но не догнал ее, скрывшуюся в раздевалке, и заметушился. В итоге парень оставил напиток на столе теннисистки, и она выпила его после возвращения на корт.

И надо же! После этого "допинга" Венус тут же преобразилась – выиграла у Свитолиной три гейма кряду! Но в итоге уступила и вторую партию украинке – 4:6.

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Когда на послематчевой пресс-конференции Венус Уильямс спросили, как часто она пьет кофе на корте, американка сделала загадочное лицо, долго молчала, а затем принялась выдавливать из себя по слову: "Я пила кофе, представляете... Нет, вы подумайте только, я пила... кофе... Да, точно, пила. Какие же вы наблюдательные! Вас не проведешь".

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Отметим, что семейство Уильямс еще до случая с кофе заставило говорить о себе на этом US Open. Как мы сообщали ранее, Марии Шараповой досталось не только от Серены Уильямс, но и от ее мужа. Супруг Серены Алексис Оганян присутствовал на проигранном россиянкой поединке в футболке с аббревиатурой DARE – программы антинаркотического воспитания учащихся в США. Болельщики усмотрели в этом намек на допинговое прошлое россиянки.

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