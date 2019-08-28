Свитолина на US Open обыграла семикратную победительницу турниров "Большого Шлема"

Украинка справилась со звездной американкой менее, чем за два часа

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд на последнем турнире "Большого Шлема" в сезоне US Open. В матче второго раунда украинка обыграла знаменитую американку Винус Уильямс – 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 53 минуты. Напомним, что в стартовом матче на турнире Элина Свитолина легко разобралась с американкой Уитни Осуигве.

Ранее мы писали, что Катерина Козлова не смогла преодолеть стартовый барьер на US Open. В первом круге турнира украинка Козлова уступила американке Тэйлор Таунсенд – 6:3, 3:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.

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Также сообщалось, что с US Open снялась Леся Цуренко. Наша теннисистка не смогла выйти на матч первого круга из-за травмы руки.

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А вот Даяна Ястремская в непростом матче обыграла румынку Монику Никулеску, которая раньше входила в топ-30 мирового рейтинга – 6:4, 1:6, 6:2. Ястремская впервые в карьере играла сеяной на "шлеме" – 32-й – и теперь дебютирует во втором круге US Open против шведки Петерсон. Этот поединок стоял в программе турнира сразу после завершения матча Свитолиной. В случае победы Даяна в следующем матче встретится с Элиной.

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