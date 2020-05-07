Коронавирус до 2021 года не отступит: на знаменитый Australian Open в январе зрителей вряд ли пустят

Человечество продолжает бороться с пандемией коронавируса, из-за чего будущее мирового спорта находится в полной неопределенности. В эти дни своим турниром озаботились даже организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, хотя он должен состояться лишь в январе 2021 года. К слову, Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") перенесли с мая на конец сентября.

Турнирный директор австралийского турнира "Большого шлема" Крэйг Тили заявил, что организаторы рассматривают даже вариант отмены соревнования! Об этом сообщает издание The West Australian. В любом другом случае ограничения для болельщиков останутся.

"Худший сценарий – это отмена Australian Open. Лучший из возможных вариантов – проведение турнира с ограничением на посещение зрителями. На трибуны будут пускать только болельщиков из Австралии. Мы разработали четыре различных сценария, чтобы учесть все возможные варианты. Существуют временные рамки, в которые мы должны принять решение. Сценарии представили всем сотрудникам, партнерам, спонсорам и австралийским властям".

Официально сезон WTA и ATP остановлен до 13 июля, хотя, вероятно, карантин, продлят. К слову, читайте высказывания первой ракетки Украины о карантине: "Я не очень верю в возобновление теннисного сезона".

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