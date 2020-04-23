Коронавирус провоцирует революцию в мире тенниса. Федерер: "Я один так считаю?"

В ближайшее время женская (WTA) и мужская организации (ATP) могут объединиться

Пандемия коронавируса, царящая в мире, иногда вызывает довольно неожиданные последствия. Например, один из лучших спортсменов планеты, Роджер Федерер, предложил объединиться двум организациям, которые контролируют все процессы в теннисе. К слову, украинка Свитолина рассказала о занятиях на карантине: "Всегда хотела пожить нормальной жизнью":

38-летний швейцарский теннисист, считает, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) должны срастись в один орган:

"Интересно... Я единственный считаю, что мужскому и женскому теннису пришло время объединиться? Я говорю не о смешанных соревнованиях, а об объединении двух руководящих органов (ATP и WTA), которые контролируют мужской и женский профессиональные туры. Наверное, это давно должно было случиться, но сейчас, пожалуй, самое время. Все виды спорта переживают трудные времена, и в итоге у нас окажутся две ослабленные организации или одна сильная. Для болельщиков все слишком запутано: разные системы рейтингов, разные логотипы, сайты, категории турниров".

Свои мысли Федерер озвучил вчера, а уже сегодня к нему присоединились известные на весь мир теннисисты как мужчины, так и женщины. И, что интересно, главы WTA и АТР – Стив Саймон и Андреа Гауденци – в один голос поддержали идею Роджера. Так что большое объединение, похоже, не за горами. Отдельно эти организации существуют с начала 1970-х годов.

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