"Всегда хотела пожить нормальной жизнью": украинская звезда тенниса – о занятиях вне спорта

Элина Свитолина рассказала, чем занимается на карантине и кем видит себя в будущем

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, задумалась о своем будущем после завершения карьеры спортсмена. 25-летняя одесситка на карантине занялась учебой и не исключает карьеры на телевидении. Узнайте, как Свитолина отрывается под Монатика.

Элина не особо плачет за спортом и нашла себе другие дела:

"Для меня эта пауза стала плюсом. Потому что я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Сейчас не полноценная нормальная жизнь, потому что есть ограничения. Ты не можешь, например, делать какую-то работу вне дома. Но, если честно, мне нравится. Я занимаюсь своими делами и обучением. Для меня вообще это не проблема, мне это даже очень нравится.



Меня обязали подтянуть французский язык. Я и так немного владею им, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. У меня остались два теста: обучение по питанию и ещё я хочу взять курс по психологии или по фитнесу. Это то, что мне интересно, и это можно скомбинировать с темой питания".

Также девушка поговорила с двумя триатлонистами, в частности – о питании, и подумала, что могла бы работать на телевидении.

"Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопросы о том, как они этого достигли, немного другие. Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом".

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