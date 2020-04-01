Коронавирусом заразился знаменитый американский теннисист, победитель "Ролан Гаррос"

Новым вирусом, пандемия которого царит в мире, заразился знаменитый в прошлом американский теннисист Патрик Макинрой. Причем 53-летний спортсмен не стал сразу же бить в набат, а сообщил об этом, когда болезнь уже пошла на спад. К слову, впервые за 75 лет отменят Уимблдонский турнир.

Патрик выступал на высоком уровне в 1980-90-х годах, в 1989-м выигрывал Открытый чемпионат Франции в парном разряде, а в Австралии доходил до финала. В одиночном разряде его лучшим достижением стал выход в полуфинал Australian Open в 1991-м. Позже он работал капитаном мужской сборной США в Кубке Дэвиса. Сейчас Макинрой-младший довольно буднично рассказал о своем заражении, поблагодарив за поддержку и сообщил, что чувствует себя хорошо.

В мире более известен старший брат Патрика, Джон, – не в последнюю очередь, за свою эксцентричную манеру поведения. Хотя достижений у Джона действительно значительно больше, чем у брата.

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