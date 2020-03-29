Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира

Пока в мире властвует пандемия коронавируса спортивные соревнования взяли паузу на неопределенный срок. А организаторам не остается ничего другого, как объявлять о переносе или отмене. Такая участь в ближайшие дни ждет и Уимблдон – один из самых знаменитых и старейших турниров планеты. Читайте, как швейцарский теннисист Вавринка развлекается сам с собой во время карантина.

Лучшие теннисисты планеты должны были сражаться на травяных кортах Уимблдона с 29 июня по 12 июля. Однако, как и многие другие соревнования, в 2020 году он не состоится. В ближайшие дни примут решение об отмене и объявят об этом официально, сообщает британское издание Daily Mail.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и "практически наверняка" завершится отменой соревнования. Уимблдонский турнир проводят с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.

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Пишут, что турнир в пригороде Лондона застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

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