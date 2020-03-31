В этот день 47 лет назад закончилась феноменальная победная серия в мировом теннисе из 57 матчей

В этот день, 31 марта, в 1973 году произошло знаменательное событие в теннисе. На турнире в Индианаполисе (США) американка Билли Джин Кинг смогла прервать впечатляющую серию из 57 победных матчей австралийки Маргарет Корт. Обе теннисистки вошли в историю в качестве великих и живы до сих пор. К слову, впервые за 75 лет отменят Уимблдонский турнир.

В 1973-м 30-летняя Маргарет Корт была многократной чемпионкой турниров "Большого шлема" (всего – 24 титула), а на год младшая Билли Джин Кинг (12 титулов) – ее извечной соперницей. К тому полуфинальному матчу в Индианаполисе Корт выиграла 12 турниров подряд и была близка к очередной вершине. Но Билли Джин смогла отыграть три матч-бола и выиграть поединок, а затем и турнир. В 1973 году Корт победила на трех из четырех турниров "Большого шлема", отдав Кинг первенство на Уимблдоне.

В том же году Кинг прославилась победой в "Битве полов" над 55-летним бывшим чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом. Американка была известна борьбой за права женщин. Вашему вниманию – подборка фильмов о спорте, в том числе о "Битве полов". Интересно, что Кинг – лесбиянка, а Корт – религиозная проповедница, известная критическими взглядами на гомосексуализм.

Реклама

Узнайте, как знаменитый теннисист Стэн Вавринка борется с одиночеством на карантине.

Смотрите, как украинские теннисистки побеждали на Открытом чемпионате Австралии-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама