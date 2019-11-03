Космические деньги для Свитолиной: даже проиграв, Элина заработала рекордные призовые в карьере

Несмотря на то что Элина Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA, уступив в двух сетах первой ракетке мира австралийке Эшли Барти, 25-летняя украинка заработала в китайском Шэньчжэне рекордные призовые в своей карьере.
За выход в финал неофициального чемпионата мира по теннису, который завершился в Поднебесной, лучшей украинской теннисистке полагается 2,4 миллиона долларов призовых. Столько за один турнир Элина Свитолина не получала еще никогда. Самое интересное, что став второй на Итоговом чемпионате WTA-2019, Элина заработала даже больше, чем выиграв эти соревнования в прошлом году. Все – благодаря увеличению общего призового фонда соревнований. Напомним, сумма призовых Свитолиной за выигрыш трофея-2018 в Сингапуре составила 2 360 000 долларов.
Заработки Элины Свитолиной в Шэньчжэне-2019
- $385 000 – бонус за участие
- $915 000 – за три победы в групповом раунде
- $1 100 000 – за выход в финал
- Сумма – $2 400 000
Читайте также: Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку
Таким образом, в пересчете на украинскую валюту, на Итоговом чемпионате-2019 Элина Свитолина заработала почти 60 миллионов гривен. Выиграй украинка финальный матч соревнований, эта сумма увеличилась бы еще на 2,325 миллиона долларов.
Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый чемпионат-2018
Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк