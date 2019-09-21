Козлова пробилась в основную сетку турнира с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов

Катерина Козлова / Фото: AFP

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию на турнире WTA Premier 5 в Ухане. Ранее мы писали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США.

В финале квалификации Козлова в трех сетах обыграла шведку Реббеку Петерсон – 6:1, 4:6, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 20 минут.

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Теперь в турнире с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов Екатерина присоединилась к трем первым ракеткам Украины: Элине Свитолиной, Даяне Ястремской и Лесе Цуренко.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина как третья сеяная стартует со второго круга. Поединки в основной сетке начнутся 22 сентября.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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