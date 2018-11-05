"Красотуля": Элина Свитолина сменила бикини на шубку

По завершении теннисного сезона украинка Элина Свитолина отправилась путешествовать. Сразу после победы на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре наша спортсменка поехала восстанавливать силы на моря, откуда делилась со своими болельщиками яркими фотографиями в бикини. "Пришло время отдохнуть и перезарядить свои батарейки. Очень ценю каждое ваше поздравление и теплые слова", – писала Свитолина.

Теперь же, судя по геотегу в Instagram, украинка находится в Париже. В столице Франции Свитолина надела эффектную шубку. Подписчики неоднозначно оценили наряд спортсменки. "Красотуля", "Великолепна", "Так красиво", "Гарнюня", – считаю одни. "Элина, а не жаль зверят, из которых пошили эту шубку?", "Колхоз не выгнать – в шубе", "Надеюсь, эта шубка не из меха, снятого с трупиков убитых животных?", – возмущаются другие.

Вчера мы писали, что Элина Свитолина сыграла в бильярд в одном бикини.

Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.

Ранее стало известно, что в октябре 2018 года Элина Свитолина заработала больше всех призовых, обогнав в списке не только девушек-коллег по WTA-туру, но также и таких легенд ATP-тура, как Новак Джокович и Роджер Федерер.