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Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

7 июля, 18:59

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Букмекеры назвали фаворитов Уимблдона
Букмекеры назвали фаворитов Уимблдона. Фото: AFP

Перед стартом второй недели на Уимблдонском теннисном турнире аналитики букмекерских контор обновили котировки на победу у мужчин и женщин. В одиночных сетках с понедельника начнется стадия 1/8 финала. Если в мужской части у нас представителей не осталось, то за трофей среди женщин продолжают борьбу две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Интересно, что шансы 19-летней Даяны на победу в турнире даже выше, чем у первой ракетки Украины Свитолиной. Если обе наши спортсменки продолжат побеждать, то могут сыграть друг с другом в полуфинале.

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Котировки на победу на Уимблдоне-2019, женщины:

  • Эшли Барти – 3.20
  • Каролина Плишкова – 4.20
  • Серена Уильямс – 6.50
  • Петра Квитова – 7.50
  • Симона Халеп – 8.00
  • Кори Гауфф – 12.5
  • Йоханна Конта – 13.0
  • Даяна Ястремская – 20
  • Элина Свитолина – 25
  • Петра Мартич – 25
  • Элизе Мертенс – 50
  • Элисон Риске – 60
  • Шуай Чжан – 60
  • Барбора Стрыцова – 65
  • Каролина Мухова – 75
  • Карла Суарес-Наварро – 95

Котировки на победу на Уимблдоне-2019, мужчины:

  • Новак Джокович – 1.67
  • Роджер Федерер – 3.80
  • Рафаэль Надаль – 4.40
  • Милош Раонич – 18.0
  • Сэм Куэрри – 40
  • Маттео Берреттини – 404
  • Давид Гоффин – 45
  • Роберто Баутиста-Агут – 50
  • Кэй Нишикори – 60
  • Бенуа Пэр – 120
  • Фернандо Вердаско – 130
  • Уго Умбер – 145
  • Гуидо Пелья – 150
  • Теннис Сандгрен – 170
  • Жуан Соза – 185
  • Михаил Кукушкин – 185

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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Тег букмекеры, теннисист, Элина Свитолина, Новак Джокович, Роджер Федерер, теннисистка, Уимблдон, Даяна Ястремская

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Сегодня|Спорт

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