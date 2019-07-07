Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной
Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю
Перед стартом второй недели на Уимблдонском теннисном турнире аналитики букмекерских контор обновили котировки на победу у мужчин и женщин. В одиночных сетках с понедельника начнется стадия 1/8 финала. Если в мужской части у нас представителей не осталось, то за трофей среди женщин продолжают борьбу две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Интересно, что шансы 19-летней Даяны на победу в турнире даже выше, чем у первой ракетки Украины Свитолиной. Если обе наши спортсменки продолжат побеждать, то могут сыграть друг с другом в полуфинале.
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Котировки на победу на Уимблдоне-2019, женщины:
- Эшли Барти – 3.20
- Каролина Плишкова – 4.20
- Серена Уильямс – 6.50
- Петра Квитова – 7.50
- Симона Халеп – 8.00
- Кори Гауфф – 12.5
- Йоханна Конта – 13.0
- Даяна Ястремская – 20
- Элина Свитолина – 25
- Петра Мартич – 25
- Элизе Мертенс – 50
- Элисон Риске – 60
- Шуай Чжан – 60
- Барбора Стрыцова – 65
- Каролина Мухова – 75
- Карла Суарес-Наварро – 95
Котировки на победу на Уимблдоне-2019, мужчины:
- Новак Джокович – 1.67
- Роджер Федерер – 3.80
- Рафаэль Надаль – 4.40
- Милош Раонич – 18.0
- Сэм Куэрри – 40
- Маттео Берреттини – 404
- Давид Гоффин – 45
- Роберто Баутиста-Агут – 50
- Кэй Нишикори – 60
- Бенуа Пэр – 120
- Фернандо Вердаско – 130
- Уго Умбер – 145
- Гуидо Пелья – 150
- Теннис Сандгрен – 170
- Жуан Соза – 185
- Михаил Кукушкин – 185
Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.
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