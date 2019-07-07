Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Букмекеры назвали фаворитов Уимблдона. Фото: AFP

Перед стартом второй недели на Уимблдонском теннисном турнире аналитики букмекерских контор обновили котировки на победу у мужчин и женщин. В одиночных сетках с понедельника начнется стадия 1/8 финала. Если в мужской части у нас представителей не осталось, то за трофей среди женщин продолжают борьбу две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Интересно, что шансы 19-летней Даяны на победу в турнире даже выше, чем у первой ракетки Украины Свитолиной. Если обе наши спортсменки продолжат побеждать, то могут сыграть друг с другом в полуфинале.

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Котировки на победу на Уимблдоне-2019, женщины:

Эшли Барти – 3.20

Каролина Плишкова – 4.20

Серена Уильямс – 6.50

Петра Квитова – 7.50

Симона Халеп – 8.00

Кори Гауфф – 12.5

Йоханна Конта – 13.0

Даяна Ястремская – 20

Элина Свитолина – 25

Петра Мартич – 25

Элизе Мертенс – 50

Элисон Риске – 60

Шуай Чжан – 60

Барбора Стрыцова – 65

Каролина Мухова – 75

Карла Суарес-Наварро – 95

Котировки на победу на Уимблдоне-2019, мужчины:

Новак Джокович – 1.67

Роджер Федерер – 3.80

Рафаэль Надаль – 4.40

Милош Раонич – 18.0

Сэм Куэрри – 40

Маттео Берреттини – 404

Давид Гоффин – 45

Роберто Баутиста-Агут – 50

Кэй Нишикори – 60

Бенуа Пэр – 120

Фернандо Вердаско – 130

Уго Умбер – 145

Гуидо Пелья – 150

Теннис Сандгрен – 170

Жуан Соза – 185

Михаил Кукушкин – 185

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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