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Купила приставку только неделю назад и отыгралась с 0:2 у Свитолиной: как украинка стартовала в Мадриде

28 апреля, 10:50

Елена Павлова

Украинка, которая хороша в виртуальных боях, не воспользовалась тремя матчболами на своей подаче

В стартовом поединке виртуального турнира по теннису в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила румынке Соране Кырсте. Свитолина вела по ходу встречи со счетом 2:0, но затем не воспользовалась тремя матчболами на своей подаче в третьем гейме – 2:4. Напомним, теннисистки играют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4. Ранее мы писали, что Свитолина осталась без Монфиса из-за конфликта интересов.

В поединке с Элиной Кырстя оформила уже вторую победу в группе, ранее обыграв со счетом 3:0 Йоханну Конту. Напомним, что по результатам жеребьевки, Свитолина оказалась в группе 2, где ее соперницами стали Йоханна Конта из Великобритании, Виктория Азаренко из Беларуси и Сорана Кырстя из Румыния.

Смотрите матчи в Мадриде. Поединок Свитолиной смотрите с 4:12.00

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"Я даже не осознавала, что было три матч-пойнта. Я помню только один. Я сказала себе: "Cорана, если ты не выиграешь в этом моменте, то вылетишь. Это был невероятный камбэк. Очень счастлива, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом. Учитывая, что я купила PlayStation всего неделю назад, эта победа для меня значит очень много. Это был приятный сюрприз.

Я уже дважды играла в четвертьфиналах настоящего турнира в Мадриде, а теперь я могу сказать, что вышла туда в третий раз. Постараюсь выйти в полуфинал хотя бы на виртуальных соревнованиях", – цитирует Сорану WTA.

Смотрите, как Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в Монтеррее, который потом выиграла

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Мадрид Элина Свитолина теннисистка киберспорт Сорана Кырстя

Источник: WTA

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