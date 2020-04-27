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Разлука в новом измерении: Свитолина осталась без Монфиса из-за конфликта интересов

27 апреля, 14:03

Олег Люлька

На турнире по виртуальному теннису Элина выступит без своего возлюбленного - названа причина

Бойфренд лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной – француз Гаэль Монфис – не сыграет на виртуальном турнире Mutua Madrid Open, игры которого пройдут в симуляторе Tennis World Tour с 27 по 30 апреля. Ранее планировалось, что в этих соревнованиях по киберспорту Свитолина и Монфис выступят вместе.

Все дело в конфликте интересов: у Гаэля Монфиса заключен контракт с Twitch, и в свободное время он проводит различные стримы. "Не смогу сыграть на турнире – дело в конфликтующих правах платформ для стриминга. Желаю всем хорошей игры", – объяснил причину отказа Монфис.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Вместо Гаэля на турнире по виртуальному теннису выступит его соотечественник Бенуа Пэр. Он сыграет в группе с испанцем Рафаэлем Надалем, британцем Энди Марреем, а также канадцем Денисом Шаповаловым.

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Ранее мы писали, что Свитолина теряет большие деньги из-за пандемии. По словам пятой ракетки мира, во время паузы в соревнованиях она платит тренеру, хотя сама не получает ни призовых, ни выплат от спонсоров.

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теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис киберспорт

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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