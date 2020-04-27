Разлука в новом измерении: Свитолина осталась без Монфиса из-за конфликта интересов

На турнире по виртуальному теннису Элина выступит без своего возлюбленного - названа причина

Бойфренд лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной – француз Гаэль Монфис – не сыграет на виртуальном турнире Mutua Madrid Open, игры которого пройдут в симуляторе Tennis World Tour с 27 по 30 апреля. Ранее планировалось, что в этих соревнованиях по киберспорту Свитолина и Монфис выступят вместе.

Все дело в конфликте интересов: у Гаэля Монфиса заключен контракт с Twitch, и в свободное время он проводит различные стримы. "Не смогу сыграть на турнире – дело в конфликтующих правах платформ для стриминга. Желаю всем хорошей игры", – объяснил причину отказа Монфис.

Реклама Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Вместо Гаэля на турнире по виртуальному теннису выступит его соотечественник Бенуа Пэр. Он сыграет в группе с испанцем Рафаэлем Надалем, британцем Энди Марреем, а также канадцем Денисом Шаповаловым.

Читайте также: "На улице военные. Боюсь выходить": теннисистка, уменьшившая грудь, излила душу по поводу пандемии

Ранее мы писали, что Свитолина теряет большие деньги из-за пандемии. По словам пятой ракетки мира, во время паузы в соревнованиях она платит тренеру, хотя сама не получает ни призовых, ни выплат от спонсоров.

Реклама

Смотрите, как футболисты играют в "теннис" на карантине

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама