Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп

Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения

Нынешняя и бывшая первые ракетки мира. Фото: AFP

Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg 2019-01-21T13:51:00+02:00 Теннис Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения

Забавный эпизод произошел перед стартом матча 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп. Когда диктор объявил выход первой ракетки мира, Серена вышла из подтрибунного помещения и направилась на корт, но затем быстро спохватилась и вернулась обратно. Дело в том, что за свою карьеру Серена Уильямс в общей сложности провела на вершине рейтинга 319 недель. Но после рождения дочери теннисистка позиции и сейчас на 16-м месте. А лучшей теннисисткой мира на данный момент является как раз Халеп.

Матч Уильямс и Халеп продолжался чуть менее двух часов и завершился победой американки в трех сетах. Теперь в четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что в предыдущем круге Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1 над украинкой Даяной Ястремской, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте. "Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу", – заявила Серена.

Кстати, топ-новость в Мельбурне новый роман Элины Свитолиной. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

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