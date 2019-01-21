Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп
Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения
Забавный эпизод произошел перед стартом матча 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп. Когда диктор объявил выход первой ракетки мира, Серена вышла из подтрибунного помещения и направилась на корт, но затем быстро спохватилась и вернулась обратно. Дело в том, что за свою карьеру Серена Уильямс в общей сложности провела на вершине рейтинга 319 недель. Но после рождения дочери теннисистка позиции и сейчас на 16-м месте. А лучшей теннисисткой мира на данный момент является как раз Халеп.
"Please welcome to the court world no.1.."— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 21 января 2019 г.
*Serena enters*
''Oops'
#AusOpenpic.twitter.com/WBjV9gqJHa
Матч Уильямс и Халеп продолжался чуть менее двух часов и завершился победой американки в трех сетах. Теперь в четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Напомним, что в предыдущем круге Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1 над украинкой Даяной Ястремской, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте. "Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу", – заявила Серена.
Кстати, топ-новость в Мельбурне новый роман Элины Свитолиной. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).
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