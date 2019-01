Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg 2019-01-21T13:51:00+02:00 Теннис Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения

Забавный эпизод произошел перед стартом матча 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп. Когда диктор объявил выход первой ракетки мира, Серена вышла из подтрибунного помещения и направилась на корт, но затем быстро спохватилась и вернулась обратно. Дело в том, что за свою карьеру Серена Уильямс в общей сложности провела на вершине рейтинга 319 недель. Но после рождения дочери теннисистка позиции и сейчас на 16-м месте. А лучшей теннисисткой мира на данный момент является как раз Халеп.

"Please welcome to the court world no.1.."



*Serena enters*



''Oops'



#AusOpenpic.twitter.com/WBjV9gqJHa