Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости спорта   Новости тенниса

Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп

Сегодня, 13:51

Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения

Нынешняя и бывшая первые ракетки мира
Нынешняя и бывшая первые ракетки мира. Фото: AFP
Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b1/fd3/5c45b1fd36b2e.jpg Теннис Теннисистка ошибочно первой появилась из подтрибунного помещения

Забавный эпизод произошел перед стартом матча 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп. Когда диктор объявил выход первой ракетки мира, Серена вышла из подтрибунного помещения и направилась на корт, но затем быстро спохватилась и вернулась обратно. Дело в том, что за свою карьеру Серена Уильямс в общей сложности провела на вершине рейтинга 319 недель. Но после рождения дочери теннисистка позиции и сейчас на 16-м месте. А лучшей теннисисткой мира на данный момент является как раз Халеп.

Матч Уильямс и Халеп продолжался чуть менее двух часов и завершился победой американки в трех сетах. Теперь в четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что в предыдущем круге Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1 над украинкой Даяной Ястремской, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте. "Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу", – заявила Серена.

Кстати, топ-новость в Мельбурне новый роман Элины Свитолиной. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем МонфисомПара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

 

Серена Уильямс, Australian Open, Большой шлем, Симона Халеп

Вы сейчас просматриваете новость " Курьез дня: Серена Уильямс посчитала себя первой ракеткой мира и вышла на корт раньше Халеп". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира