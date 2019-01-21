Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open

Симона Халеп уступила в трех сетах экс-первой ракетке мира

Серена выбила Симону. Фото: AFP

Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59b/0f6/5c459b0f6d419.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59b/0f6/5c459b0f6d419.jpg 2019-01-21T12:21:25+02:00 Теннис Симона Халеп уступила в трех сетах экс-первой ракетке мира

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился победой Серены в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:4.

Уильямс 9 раз подала навылет, активно выиграла 44 очка и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету первой ракетки мира 2 эйса, 24 виннера и 12 неточностей.

Теперь в четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что в предыдущем круге Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1 над украинкой Даяной Ястремской, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте. "Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу", – заявила Серена.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Наоми Осакой.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

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