Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости спорта   Новости тенниса

Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open

Сегодня, 12:21

Симона Халеп уступила в трех сетах экс-первой ракетке мира

Серена выбила Симону
Серена выбила Симону. Фото: AFP
Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59b/0f6/5c459b0f6d419.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59b/0f6/5c459b0f6d419.jpg Теннис Симона Халеп уступила в трех сетах экс-первой ракетке мира

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился победой Серены в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:4.

Уильямс 9 раз подала навылет, активно выиграла 44 очка и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету первой ракетки мира 2 эйса, 24 виннера и 12 неточностей.

Теперь в четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что в предыдущем круге Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1 над украинкой Даяной Ястремской, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте. "Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу", – заявила Серена.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Наоми Осакой.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем МонфисомПара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

Серена Уильямс, Australian Open, теннисистка, Большой шлем, Симона Халеп

Вы сейчас просматриваете новость " Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира