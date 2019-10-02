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Конкурентка Свитолиной на поездку на Итоговый турнир проиграла в Пекине

2 октября, 17:26

Белинда Бенчич покидает турнир в Пекине после третьего раунда

Белинда Бенчич

Белинда Бенчич / Фото: AFP

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:3) в третьем раунде турнира WTA в Пекине (Китай). Матч продолжался один час и 28 минут. В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай).

Бенчич является конкуренткой украинки Элины Свитолиной за путевку на Итоговый турнир, который пройдет в китайском Шэньчжэне. У Бенчич останется 3705 очков в Чемпионской гонке, а у Элины пока 3900 очков и матч третьего раунда в запасе против Софии Кенин, который состоится сегодня немного позже.

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Напомним, что на днях 19-летняя теннисистка из Канады впервые пробилась на Итоговый турнир. Андрееску стала четвертой, кто гарантировала себе участие в престижном турнире Женской теннисной ассоциации.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Петра Квитова Белинда Бенчич

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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