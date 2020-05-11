Квитова против Плишковой: большой теннис начнет возвращение с национальных турниров

В Праге в конце мая сыграют звезды чешского и мирового тенниса

Пока что официально мировой теннис приостановил все турниры WTA и ATP до середины июля. Однако спортсменам не хочет месяцами находиться без практики. Ранее мы писали, что турниры во время карантина намечены в Германии и Франции. Теперь соревнования организовывают и в Чехии.

В конце мая Праге намечается благотворительный турнир, в котором примут участие практически все элитные теннисисты этой страны, сообщает чешское издание Sport24.co.za. В частности, свое участие уже подтвердили третья ракетка мира, Каролина Плишкова, ее сестра Кристина (№69), двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (№12) и другие игроки топ-100: Каролина Мухова (№26), Барбора Стрыцова (№31), Йиржи Веселы.

Турнир в столице Чехии пройдет с 26 по 28 мая, а доходы от его проведения будут направлены на борьбу с последствиями коронавируса. Зрителей на трибуну вряд ли пустят, а вот по телевидению соревнования наверняка покажут.

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Тем временем Маррей решил тренироваться впервые за семь недель и огорчил соседей.

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