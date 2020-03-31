Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже "приложилась к рюмке"

31 марта, 18:58

Максим Перепелица

Серена Уильямс решила немного выпить со своим мужем армянского коньяка

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, чем она занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором она и ее муж Алексис Оганян пьют армянский коньяк. Уильямс отметила, что она не большая любительница выпить, но супруг пришел с этим 23-летним армянским бренди, и они выпьют по рюмке.

"Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно", – добавила Уильямс.

Серена Уильямс пьет коньяк Видео: Instagram

Серена Уильямс выиграла 23 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде и 14 в парном.

Стоит отметить, что 18 марта теннисные ассоциации АТР и WTA объявили об отмене всех соревнований до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

Ранее мы рассказывали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина на карантине записала ролик со страшным закадровым голосом. По сюжету, страх заразиться коронавирусом не дает Элине и ее возлюбленному Гаэлю Монфису даже спокойно поцеловаться.

Смотрите, как украинка Дарья Снигур выигрывала юниорский Уимблдон

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Серена Уильямс теннисистка коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетия
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетияТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...