Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже "приложилась к рюмке"

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, чем она занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором она и ее муж Алексис Оганян пьют армянский коньяк. Уильямс отметила, что она не большая любительница выпить, но супруг пришел с этим 23-летним армянским бренди, и они выпьют по рюмке.

"Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно", – добавила Уильямс.

Серена Уильямс пьет коньяк Видео: Instagram

Серена Уильямс выиграла 23 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде и 14 в парном.

Стоит отметить, что 18 марта теннисные ассоциации АТР и WTA объявили об отмене всех соревнований до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

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