Все теннисные турниры отменены из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA) приняли решение отложить все теннисные соревнования до 7 июня. Грунтовый сезон полностью перенесен.

"После внимательного рассмотрения ситуации на фоне вспышки коронавируса все грунтовые турниры ATP и WTA, запланированные на весенние месяцы, будут отменены. Среди них совместные турниры ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также турниры WTA в Страсбурге и Рабате и ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе, – говорится в общем заявлении организаций.

Кроме того, до 7 июня не будут проводиться Челленджеры ATP и турниры ITF. Рейтинговые очки ATP и WTA будут заморожены. Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции по теннису перенесен на осень.

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