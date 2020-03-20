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"Коронавирус! Коронавирус!": Свитолина и Монфис записали ролик со страшным закадровым голосом

20 марта, 23:58

Богдан Юрков

Страх заразиться не дает Элине и Гаэлю даже спокойно поцеловаться - видео от звезд мирового тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень француз Гаэль Монфис во время теннисного карантина записали ролик-стеб на тему паники, связанной с коронавирусом. Актеры из них получились еще те! Но, пожалуй, самым эмоциональным оказался страшный закадровый голос в этом видео: "Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус! Ха-Ха-Ха-Ха!"

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В этом ролике страх заразиться не дает Элине и Гаэлю спокойно выпить воды, съесть огурец, прикоснуться к дверце холодильника и даже – поцеловать друг друга!

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Комментарии фолловеров украинско-французского дуэта по поводу опубликованного им видео оказались неоднозначными:

  • Вы там с ума посходили, что ли?
  • Безумные
  • Страшно!
  • Берегите себя, ребята

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

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Как мы писали ранее, пятое место Свитолиной в рейтинге WTA заморозили до июня. У теннисистов, ушедших на карантин, не снимут очки за турнир в Индиан-Уэллсе, который был отменен еще до официального объявления паузы в мировом сезоне.

Смотрите, как Свитолина побеждала в 2020 году

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карантин теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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