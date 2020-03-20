"Коронавирус! Коронавирус!": Свитолина и Монфис записали ролик со страшным закадровым голосом

Страх заразиться не дает Элине и Гаэлю даже спокойно поцеловаться - видео от звезд мирового тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень француз Гаэль Монфис во время теннисного карантина записали ролик-стеб на тему паники, связанной с коронавирусом. Актеры из них получились еще те! Но, пожалуй, самым эмоциональным оказался страшный закадровый голос в этом видео: "Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус! Ха-Ха-Ха-Ха!"

Читайте также: "Украинцы, вы ждете, когда за сутки будет умирать 500 человек?": волейболист из Италии в шоке от нашей беспечности

В этом ролике страх заразиться не дает Элине и Гаэлю спокойно выпить воды, съесть огурец, прикоснуться к дверце холодильника и даже – поцеловать друг друга!

INSTAGRAM

Комментарии фолловеров украинско-французского дуэта по поводу опубликованного им видео оказались неоднозначными:

Вы там с ума посходили, что ли?

Безумные

Страшно!

Берегите себя, ребята

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Читайте также: Свитолина вошла в престижнейший рейтинг самых перспективных европейцев от Forbes

Как мы писали ранее, пятое место Свитолиной в рейтинге WTA заморозили до июня. У теннисистов, ушедших на карантин, не снимут очки за турнир в Индиан-Уэллсе, который был отменен еще до официального объявления паузы в мировом сезоне.

Смотрите, как Свитолина побеждала в 2020 году

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама