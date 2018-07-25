Леся Цуренко пропустит турнир в Вашингтоне

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко отказалась от выступления на турнире WTA в Вашингтоне, где должна была открывать свой летний хардовый сезон в Америке.

В последний раз украинка выходила на корт во время Уимблдона, где проиграла во втором раунде травяного "Шлема" Барборе Стрыцовой из Чехии.

В Вашингтоне Цуренко сыграла только один раз за карьеру: в 2013 году она зачехлила ракетку после первого раунда, проиграв Соране Кырсти из Румынии.

Напомним, что в марте Цуренко защитила свой титул в Акапулько, выиграв четвертый турнир WTA в карьере, что позволило ей сравняться с Натальей Медведевой по количеству титулов.

Кстати, 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла два подряд турнира ITF и не проиграла ни одного матча за свою взрослую карьеру. Этот успех позволит нашей теннисистке войти в топ-800 мирового рейтинга WTA.

Ранее мы писали, как на Уимблдоне теннисист изобразил Неймара во время матча: ему пришлось делать искусственное дыхание. Неймар прославился на ЧМ-2018 своими симуляциями.



