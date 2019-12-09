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Лучшего теннисиста планеты обвинили в неуплате сборов за уборку мусора

9 декабря, 14:02

Рафаэль Надаль помог построить теннисную академию в родном Манакоре в Испании

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

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Лучшего теннисиста планеты Рафаэля Надаля обвинили в неуплате налогов, причем у него на родине. Местные "активисты" на Мальорке, малой родине Рафы, заявили, что спортсмен использует свое привилегированное положение, чтобы не платить налоги на недвижимость и сборы за уборку мусора. Как мы недавно писали, Рафаэль поддержал девочку, которая борется с опухолью мозга.

О клевете на него рассказал сам Надаль: "Меня обвиняют в привилегированном положении и особом отношении, из-за чего я смог построить спортивно-образовательный центр в Манакоре. Да, я чувствую, что ко мне особое отношение, поскольку парламентское большинство посчитало, что у этого стратегически важного для Мальорки проекта будет гораздо больше возможностей, если я приму в нём участие. А теперь нас обвинили в том, что мы не платили налог на недвижимость и сборы за уборку мусора в академии. Это ложь, так как мы выплатили их еще два года назад".

"Мне, как и любому человеку, больно получать неоправданные обвинения и клевету, этим лишь хотят опорочить моё имя".

К слову, сборная Испании с Рафой во главе выиграла Кубок Дэвиса – командный чемпионат мира-2019.

Смотрите сюжет о странных налогах в разных странах мира

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налоги теннис Рафаэль Надаль Мальорка

Источник: Championat.ru

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