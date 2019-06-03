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Лучший теннисист мира Джокович в рекордный раз вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

3 июня, 18:02

Сербский теннисист продлил свою серию в Париже до 10 матчей

Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: AFP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович на Ролан Гаррос обыграл Яна-Леннарда Штруффа 6:3, 6:2, 6:2 и вышел в четвертьфинал. Для чемпиона-2015 это 10-й четвертьфинал в Париже подряд – более длинной серии не было ни у кого в истории мужского тенниса.

Всего Джокович в 13-й раз вошел в восьмерку лучших на Ролан Гаррос (из 15 возможных). По этому показателю рекорд делят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые доходили до этой стадии по 14 раз.

Ранее мы сообщали, что Лесю Цуренко оштрафовали на 2500 долларов в Париже. украинскую Теннисистка наказана за то, что получала подсказки от тренера во время матча.

Штраф Цуренко незначителен на фоне санкций в отношении к Анне Татишвили, которая в первом раунде со счетом 0:6, 1:6 проиграла Марии Саккари. Судья матча посчитал, что Татишвили не показала волю к победе, а уровень ее тенниса не соответствовал профессиональным стандартам. В итоге американку оштрафовали на 46 тысяч евро – именно такую сумму она должна была заработать за участие в основной сетке Ролан Гаррос.

Напомним, что на днях 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

А вот так Новак Джокович заводит фанатов на Ролан Гаррос:


Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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Тег теннис, Новак Джокович, Ролан Гаррос

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