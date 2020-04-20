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Лучший теннисист мира грозит завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса

20 апреля, 10:28

Олег Люлька

Знаменитый сербский спортсмен Новак Джокович выступает против вакцинации

Первая ракетка мирового тенниса Новак Джокович может отказаться от продолжения карьеры, если будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Сербский спортсмен намекнул на это во время чата в соцсетях с участием других звездных атлетов своей страны.

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"Лично я против вакцинации, и я не хотел бы, чтобы кто-то принуждал меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать. Но если это станет обязательным, что произойдет? Мне придется принять решение. У меня есть свои мысли по этому поводу. Изменятся ли эти мысли в какой-то момент, я не знаю", – заявил Новак Джокович

Новак Джокович

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Новак Джокович / Фото: Reuters

"Гипотетически, если сезон продолжится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, я понимаю, что вакцинация станет необходимым требованием сразу после жесткого карантина", – добавил Джокович

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Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. При этом бывшая первая ракетка женского мирового тенниса францужена Амели Моресмо заявила, что соревнования нельзя возобновлять, пока не будет найдена вакцина от COVID-19.

Как Джокович тренируется на карантине со сковородками

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теннис вакцина Новак Джокович коронавирус

Источники: Reuters , Сегодня|Спорт

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