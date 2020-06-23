Лучший теннисист планеты разносит коронавирус – уже третий зараженный, да еще и с беременной женой

Серия теннисных турниров в нескольких странах на Балканах, организованная первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, обернулась распространением коронавируса. Вчера мы писали, что на турнирах Джоковича коронавирусом заразились два игрока и два тренера.

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Теперь стало известно еще об одной знаменитом теннисисте с новым вирусом. Положительные тесты на коронавирус сдали участник еще первого турнира, в Белграде, серб Виктор Троицки, а также его беременная жена, сообщил инсайдер Саша Озмо. В минувшие выходные финал турнира в хорватском Задаре был отменен, а все теннисисты принудительно проверились на наличие COVID-19.

Звездный серб Новак Джокович сперва отказался от теста, однако затем все-таки сделал его. Результат будет известен позже. Участники соревнований и зрители не придерживались социальной дистанции, поэтому наверняка зараженных окажется значительно больше.

Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине и Черногории. Однако черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня в связи с распространением коронавируса. Вероятно, та же участь постигнет и боснийские соревнования, запланированные на начало июля.

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