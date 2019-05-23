Лучший украинский теннисист проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга

В финале квалификации Ролан Гаррос Сергей Стаховский не смог одолеть Алексея Ватутина, занимающего 216-е место в рейтинге АТР

Сергей Стаховский. Фото: Instagram

Лучший на данный момент украинский теннисист (№111 в рейтинге АТР) Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку Ролан Гаррос. В финале квалификации Стаховский в трех сетах проиграл россиянину Алексею Ватутину, который в рейтинге АТР занимает место в третьей сотне (№216). 33-летний Стаховский, который был посеян под шестым номером в квалификации, сумел выиграть только один сет у 26-летнего Ватутина. Поединок в четверг завершился со счетом 4:6, 6:1, 3:6.

теннисист Сергей Стаховский

Ранее в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

А другая наша теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге. 19-летняя украинская теннисистка разгромила француженку Фиону Ферро.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова дважды побеждала на "Ролан Гаррос" – в 2012 и 2014 годах.

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