Марафон на Уимблдоне: парный финал продолжался почти пять часов

Трофей "Большого шлема" выиграли колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фар

Чемпионы с трофеем. Фото: AFP

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдон в парном разряде. В финальном матче турнира "Большого шлема" дуэт взял верх над французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом. Поединок продолжался 4 часа 55 минут, первые четыре сета из пяти завершились на тай-брейках.

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) – Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция, 11) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.

Напомним, что 17-летняя украинка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдона. В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться.

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

А в женском разряде победила Симона Халеп. В финальном поединка румынка в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс.

Чемпионка Ролан Гаррос-2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире "Большого шлема" был выход в полуфинал в 2014 году.

Серена Уильямс сыграла в финале Уимблдона 11-й раз, она завоевала семь титулов – в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.

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