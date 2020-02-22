Марта успевает на два фронта: 17-летняя выиграла парный турнир в Каире и вышла в финал одиночного

В тандеме с россиянкой Костюк переиграла в трех сетах другую украинку Анастасию Шошину и полячку Паулу Каню

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир, 60-тысячник, ITF в Каире в парном разряде. В тандеме с россиянкой Камиллой Рахимовой она переиграла в трех сетах другую украинку Анастасию Шошину и полячку Паулу Каню – 3:6, 6:2, 6-10. Ранее мы писали, что 17-летняя украинка обыграла соперницу из ТОП-100 и вышла в 1/4 финала.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Костюк и Рахимова реализовали оба заработанных брейк-поинта и проиграли три гейма на собственной подаче. Отметим, что украинская и российская теннисистки впервые сыграли вместе. А для Марты данный парный титул стал вторым на профессиональном уровне: в прошлом году она стала чемпионкой 25-тысячника в швейцарском Кьяссо. В активе Камиллы уже пять парных титулов ITF.

Марта Костюк / Фото: Instagram Реклама

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Также напомним, что сегодня там же, в столице Египта, Костюк вышла в финал одиночного разряда, с большим трудом обыграв свою соотечественницу Дарью Снигур со счетом 7:5, 7:6. Это будет первый финал для 17-летней украинки с сентября прошлого года, когда она стала финалисткой на 60-тысячнике во французском Сен-Мало.

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