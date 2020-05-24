Миллионер Басилашвили избил экс-жену на глазах у ребенка: ему светит три года тюрьмы

В отношении грузинского теннисиста возбудили дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего"

28-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили, бывшая 16-я ракетка мира, чемпион трех турниров ATP, задержан на родине по подозрению в избиении бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Грузии. Ранее на бывшего динамовца завели дело за угрозу убить жену.

По версии следствия, 21 мая этого года Николоз Басилашвили поссорился с бывшей женой и применил к ней физическое насилие в присутствии несовершеннолетнего ребенка – мальчика Лукаса 2015 года рождения. В отношении игрока возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи" УК Грузии. Наказанием может быть общественно полезный труд сроком от 200 до 400 часов или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.

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Решить вопрос о мере пресечения в отношении Басилашвили должен суд в Тбилиси, в который уже обратилась прокуратура, требуя отправить теннисиста в тюрьму. Николоз, за свою карьеру заработавший 5,5 млн долларов, свою вину не признает.

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