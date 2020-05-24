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Миллионер Басилашвили избил экс-жену на глазах у ребенка: ему светит три года тюрьмы

24 мая, 17:08

Олег Люлька

В отношении грузинского теннисиста возбудили дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего"

28-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили, бывшая 16-я ракетка мира, чемпион трех турниров ATP, задержан на родине по подозрению в избиении бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Грузии. Ранее на бывшего динамовца завели дело за угрозу убить жену.

По версии следствия, 21 мая этого года Николоз Басилашвили поссорился с бывшей женой и применил к ней физическое насилие в присутствии несовершеннолетнего ребенка – мальчика Лукаса 2015 года рождения. В отношении игрока возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи" УК Грузии. Наказанием может быть общественно полезный труд сроком от 200 до 400 часов или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.

Николоз Басилашвили

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Николоз Басилашвили / Фото: Getty Images

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Решить вопрос о мере пресечения в отношении Басилашвили должен суд в Тбилиси, в который уже обратилась прокуратура, требуя отправить теннисиста в тюрьму. Николоз, за свою карьеру заработавший 5,5 млн долларов, свою вину не признает.

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теннисист нападение Николоз Басилашвили

Источник: Сегодня|Спорт

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