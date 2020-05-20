"Собутыльники на квартире избили футболиста киевского "Динамо": шокирующее видео

В Cети появилось видео скандального характера c участием известного футболиста – 24-летнего Артема Беседина. Оно опубликовано на новосозданном канале в YouTube под названием "Собутыльники избили звезду "Динамо" и сборной Украины по футболу Беседина".

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"В 2016 году талантливый нападающий "Динамо" Артем Беседин неудачно загулял на квартире у гопников. Футболист явно был в неадеквате и после словесной перепалки был отправлен в нокаут с сидячего положения", – говорится в аннотации к опубликованному видео

Согласно источнику, видео было снято еще в 2016 году – том самом, когда Артем Беседин, на тот момент 20-летний футболист, дебютировал за сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко. Во время скандального момента "на квартире у гопников" с ударом по лицу, в результате которого у игрока пошла кровь, он мог находиться в состоянии опьянения.

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Внимание! На видео – сцены насилия и нецензурная лексика!

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Напомним, на дняхУЕФА определился с окончательным вердиктом по допинговому делу динамовца Беседина. Европейский футбольный союз оставил в силе годовой бан. Вне турниров нападающий будет пребывать до 19 декабря 2020 года.

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Смотрите, как забивает Артем Беседин

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