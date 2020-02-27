Миллионы Шараповой: подсчитали заработки россиянки за всю ее теннисную карьеру

Успехи на корте принесли Марии 38 млн долларов. За его пределами она заработала в 8 раз больше

Стало известно, сколько заработала за свою карьеру теннисистка Мария Шарапова, накануне объявившая о завершении карьеры. Как подсчитали эксперты Forbes, 32-летняя россиянка обогатилась на 325 миллионов долларов.

Из этой суммы 38 миллионов долларов составили призовые за выступления на теннисных соревнованиях. Напомним, Мария Шарапова пять раз становилась победительницей турниров Большого шлема. А основную часть доходов, 287 миллионов, Шарапова получила от спонсоров и бизнеса.

Суммарные 325 миллионов долларов Марии Шараповой являются вторым результатом в истории женского тенниса, на первом месте – американка Серена Уильямс с $350 миллионами.

Накануне, говоря о причинах завершения карьеры, Шарапова, в свое время пропустившая полтора года из-за приема допинга, сослалась на проблемы со здоровьем.

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"Один из сигналов поступил в августе прошлого года на US Open, – говорит Шарапова. – За закрытыми дверями, за 30 минут до выхода на корт, мне замораживали плечо, чтобы я смогла сыграть этот матч. Со временем мои сухожилия износились, как нить. У меня было несколько операций: один раз в 2008 году, другая – в прошлом году. Я провела бесчисленные месяцы на физиотерапии. Выход на корт в тот день уже казался победой, хотя по идее должен был быть лишь первым шагом к ней. Мое тело стало отвлекать мое внимание"

Смотрите сюжет о личной жизни Шараповой

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