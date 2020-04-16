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"Мне было тяжело перейти в самоизоляцию": один из лучших теннисистов мира набрал лишний вес

16 апреля, 19:30

Максим Перепелица

Надаль рассказал о том, как адаптировался к карантину

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как адаптировался к карантину, и как изменилось его тело спустя три недели самоизоляции. На днях Ястремская в соцсетях призвала ценить каждое мгновение жизни.

"Я немного прибавил в весе, но все под контролем. Сейчас я намного лучше справляюсь с ситуацией, чем три недели назад, потому что вначале всего этого было трудно переживать хоть какие-то эмоции. Мне было тяжело перейти в самоизоляцию, поскольку обычно я активно занимаюсь. В первую неделю мне вообще ничего не хотелось делать, я просто смотрел телевизор. Со временем я сумел приноровиться, чтобы делать какие-то упражнения и мыслить в позитивном направлении.

Есть люди, которые сейчас испытывают действительно тяжелые времена, а нам нужно просто стараться делать свой вклад, насколько это возможно", – цитирует Надаля COPE.

Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

Смотрите, как Даяна побеждала на турнире в Катаре в феврале

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теннис теннисист Рафаэль Надаль

Источник: Сегодня|Спорт

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