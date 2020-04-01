Официально: Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь

Коронавирус продолжает шагать по планете и отменять топовые спортивные соревнования, такие как Евро-2020 и Олимпиада. Сегодня официально стало известно, что Уимблдонский теннисный турнир в этом году не состоится из-за пандемии.

"В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся, — публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, членов, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей. Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что должны действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска", – говорится на сайте турнира.

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Таким образом, соревнования не состоятся впервые с 1945 года. 134-й Уимблдонский турнир должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Отмечается, что зрителям, которые уже купили билеты, вернут деньги. Кроме того, они получат возможность купить билеты на тот же день и площадку на турнире, который запланирован на 28 июня – 11 июля 2021 года.

Уимблдонский теннисный турнир 2020 отменен / Фото: Getty Images

В Великобритании по состоянию на 1 апреля выявлено почти 30 тысяч заражений коронавирусом, более 2300 человек умерли. Только за сегодняшний день зафиксировано 563 смерти от вируса.

Ранее перенесли на осень второй в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. Он должен пройти в Париже с 20 сентября по 4 октября, то есть сразу после US Open.

Теннисный центр в Нью-Йорке преобразуют в госпиталь

Часть Национального теннисного центра в Нью-Йорке, на котором проводятся матчи Открытого чемпионата США, преобразуют во временный госпиталь на 350 коек. Отмечается, что в госпиталь, скорее всего, будут поступать пациенты, не зараженные коронавирусом.

Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. Власти спешно готовятся к пику эпидемии, который наступит, согласно подсчетам, через 3 недели.

Помещения теннисного центра в Нью-Йорке, который принимает US Open, используют для организации полевого госпиталя / Фото: Getty Images

Напомним, что коронавирусом заразился знаменитый американский теннисист, победитель "Ролан Гаррос" Патрик Макинрой. Он хладнокровно переносит болезнь и полон оптимизма. В мире более известен старший брат Патрика, Джон, – не в последнюю очередь, за свою эксцентричную манеру поведения. Хотя достижений у Джона действительно значительно больше, чем у брата.

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