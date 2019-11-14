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Молодой итальянец добыл историческую победу на Итоговом турнире АТР

14 ноября, 18:06

Австриец Тим потерпел в Лондоне неожиданное поражение

Маттео Берреттини

Маттео Берреттини / Фото: ATP

На проходящем в британской столице Итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов в четверг запланировано два матча. Несколько минут назад первый из них завершился довольно неожиданно. Смотрите расписание и все результаты турнира.

Пятый номер мирового рейтинга, австриец Доминик Тим, уступил итальянцу Маттео Берреттини, сеяному восьмым. Причем защищающий свой титул Тим не взял ни одной партии – 6:7 (3:7), 3:6. Парадоксальность ситуации в том, что ранее во встрече с сербом Новаком Джоковичем итальянец сумел взять всего три гейма, тогда как Доминик одолел грозного серба. На этот раз все обернулось против 26-летнего австрийца.

23-летний Берреттини оказался первым итальянцем, добывшим победу на Итоговом чемпионате АТР. Несмотря на это, проиграв два матча, Маттео покидает турнир, тогда как Тим квалифицировался в полуфинал.

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Во втором поединке четверга сойдутся "супермонстры" Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лондон Итоговый чемпионат АТР Доминик Тим Маттео Берреттини

Источник: Сегодня|Спорт

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