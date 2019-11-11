Надаль и Федерер борются за престижный трофей: расписание и результаты Итогового турнира ATP

10 ноября, на корте "O2 Arena" в Лондоне стартовал Итоговый Чемпионат ATP 2019 года по теннису с призовым фондом в девять миллионов долларов.
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Отметим, что в этом турнире спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в 1/2 финала. Победители полуфиналов встречаются в финальном матче. Третье место не разыгрывается.
ГРУППА АНДРЕ АГАССИ
|Теннисист
|РН
|ДМ
|СЦ
|АЗ
|Матчи
|Сеты
|Рафаэль Надаль
|0-0
|0-0
|Даниил Медведев
|6:7 4:6
|0-1
|0-2
|Стефанос Циципас
|7:6 6:4
|1-0
|2-0
|Александр Зверев
|0-0
|0-0
ГРУППА БЬОРНА БОРГА
|Теннисист
|НД
|ДТ
|РФ
|МБ
|Матчи
|Сеты
|Новак Джокович
|6:2 6:1
|1-0
|2-0
|Доминик Тим
|7:5 7:5
|1-0
|2-0
|Роджер Федерер
|5:7 5:7
|0-1
|0-2
|М. Берреттини
|2:6 1:6
|0-1
|0-2
10 ноября, воскресенье
Новак Джокович – Маттео Берреттини – 6:2, 6:1
Роджер Федерер – Доминик Тим – 5:7, 5:7
11 ноября, понедельник
16:00 Даниил Медведев – Стефанос Циципас 6:7, 4:6
22:00 Рафаэль Надаль – Александр Зверев
12 ноября, вторник
16:00 Роджер Федерер – Маттео Берреттини
22:00 Новак Джокович – Доминик Тим
13 ноября, среда
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16:00 Даниил Медведев – Александр Зверев
22:00 Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас
14 ноября, четверг
16:00 Доминик Тим – Маттео Берреттини
22:00 Роджер Федерер – Маттео Берреттини
15 ноября, пятница
16:00 Рафаэль Надаль – Даниил Медведев
22:00 Стефанос Циципас – Александр Зверев
Полуфинал
16 ноября, суббота
Финал
17 ноября, воскресенье
К слову, Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.
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