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Надаль и Федерер борются за престижный трофей: расписание и результаты Итогового турнира ATP

11 ноября, 18:42

Турнир с участием лучших теннисистов мира проходит в Лондоне

Федерер и Надаль оказались в разных группах

Федерер и Надаль оказались в разных группах / Фото: Reuters

10 ноября, на корте "O2 Arena" в Лондоне стартовал Итоговый Чемпионат ATP 2019 года по теннису с призовым фондом в девять миллионов долларов.

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Отметим, что в этом турнире спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в 1/2 финала. Победители полуфиналов встречаются в финальном матче. Третье место не разыгрывается.

ГРУППА АНДРЕ АГАССИ

ТеннисистРНДМСЦАЗМатчиСеты
Рафаэль Надаль0-00-0
Даниил Медведев6:7 4:60-10-2
Стефанос Циципас7:6 6:41-02-0
Александр Зверев0-00-0

ГРУППА БЬОРНА БОРГА

ТеннисистНДДТРФМБМатчиСеты
Новак Джокович6:2 6:11-02-0
Доминик Тим7:5 7:51-02-0
Роджер Федерер5:7 5:70-10-2
М. Берреттини2:6 1:60-10-2

10 ноября, воскресенье

Новак Джокович – Маттео Берреттини – 6:2, 6:1

Роджер Федерер – Доминик Тим – 5:7, 5:7

11 ноября, понедельник

16:00 Даниил Медведев – Стефанос Циципас 6:7, 4:6

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22:00 Рафаэль Надаль – Александр Зверев

12 ноября, вторник

16:00 Роджер Федерер – Маттео Берреттини

22:00 Новак Джокович – Доминик Тим

13 ноября, среда

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16:00 Даниил Медведев – Александр Зверев

22:00 Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас

14 ноября, четверг

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16:00 Доминик Тим – Маттео Берреттини

22:00 Роджер Федерер – Маттео Берреттини

15 ноября, пятница

16:00 Рафаэль Надаль – Даниил Медведев

22:00 Стефанос Циципас – Александр Зверев

Полуфинал

16 ноября, суббота

Финал

17 ноября, воскресенье

К слову, Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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теннис Рафаэль Надаль Роджер Федерер Итоговый чемпионат АТР

Источник: Сегодня|Спорт

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