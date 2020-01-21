Монфис после глупой травмы "догнал" Свитолину в Австралии: на их счетах – уже большие деньги!

Гаэль Монфис / Фото: Reuters

Парень лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис вышел во второй круг Australian Open, легко победив тайванца Лу Янсуня – 6:1, 6:4, 6:2. Таким образом в следующем раунде "Шлема" француз составит компанию Свитолиной, ранее одолевшей британку Кэти Бултер – 6:4, 7:5.

Отметим, что Гаэль Монфис подал шесть эйсов против трех у соперника. Также француз реализовал пять из восьми брейк-поинтов, а Лу – ни одного из семи. По выигранным за матч очкам счет – 93:63 в пользу Монфиса.

Интересно, что накануне старта на Australian Open Гаэль Монфис получил глупую травму. "Я играл в видеоигру в своей спальне, и ударил правой рукой по спинке кровати. Настоящим лечением был бы отдых, но, поскольку я не могу себе это позволить, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед", – рассказал Гаэль.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Добавим, что за выход во второй раунд Australian Open как Элина Свитолина, так и Гаэль Монфис заработали по 128 тысяч австралийских долларов (около 88 тысяч американских), то есть суммарно пополнили свои счета на 177 тысяч американских "баксов".

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