Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой

У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой

Свитолина и Монфис сейчас взлетят. Фото: Instagram

Неожиданный поворот в отношениях лучшей украинской теннисистки Элины Свитолины и ее французского бойфренда Гаэля Монфиса. Стало известно, что им мало быть вместе вне спорта, они решили быть единым целым и на корте.

Все началось с того, что в своем совместном Instagram Свитолина и Монфис в четверг выложили фото с трапа самолета. Гаэль сидит на ступеньках, Элина целует его в лоб. Подпись пары к фото гласит: "Путешествие никогда еще не было столь легким".

"Любовь в воздухе!" – написала в комментариях под этой иллюстрацией одна из подписчиц Свитолиной и Монфиса. А заодно поинтересовалась: "Вы будете участвовать в "Ролан Гарросе"? Следующий турнир серии Большого шлема стартует в Париже, родном городе Монфиса, 26 мая.

Ответ команды Гаэля и Элины на этот вопрос оказался неожиданным. "Да, они выступят на "Гарросе". Но не только по отдельности, но и вместе – в миксте". То есть они могут выиграть сразу три трофея – в личных соревнованиях и в дуэте.

Интересно, что со своей предыдущей девушкой – тоже теннисисткой, словачкой Доминикой Цибулковой – француз Гаэль Монфис также выступал в миксте на "Гарросе". Продолжительными их отношения не получились. Вместе они отдыхали на пляже, позировали для журналов, но позже Доминика ушла к австрийскому теннисисту Юргену Мелцеру.

Монфис с Цибулковой на "Ролан Гаррос". Фото Getty

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина сравнила себя с Порошенко и Зеленским. "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала лучшая украинская теннисистка после сдачи крови.

Также сообщалось, что Свитолина приостанавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. Врачи порекомендовали первой ракетке страны сделать паузу, чтобы залечить не дающую ей покоя травму колена.

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