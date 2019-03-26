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Свитолина может приостановить карьеру: у Элины – проблемы со здоровьем

Сегодня, 19:49

Врачи рекомендуют первой ракетке Украины сделать паузу, чтобы залечить не дающую ей покоя травму

Элине не дает покоя колено
Элине не дает покоя колено. Фото: AFP
Свитолина может приостановить карьеру: у Элины – проблемы со здоровьем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cac/ae1/5c8cacae1d8ae.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cac/ae1/5c8cacae1d8ae.png Теннис Врачи рекомендуют первой ракетке Украины сделать паузу, чтобы залечить не дающую ей покоя травму

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может приостановить карьеру из-за травмы. Об этом 24-летняя теннисистка призналась в своем Instagram.

"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией относительно состояния моего здоровья, – написала Элина. – Прошедшие пять недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после продолжительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше ощущала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и залечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Ваша Элина".

То самое травмированное колено Элины. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина "потерялась" и с треском вылетела с турнира в Майами.

Также сообщалось, что бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру.

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Тег теннис, Элина Свитолина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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