Свитолина может приостановить карьеру: у Элины – проблемы со здоровьем
Врачи рекомендуют первой ракетке Украины сделать паузу, чтобы залечить не дающую ей покоя травму
Первая ракетка Украины Элина Свитолина может приостановить карьеру из-за травмы. Об этом 24-летняя теннисистка призналась в своем Instagram.
"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией относительно состояния моего здоровья, – написала Элина. – Прошедшие пять недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после продолжительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше ощущала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и залечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Ваша Элина".
То самое травмированное колено Элины. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, Элина Свитолина "потерялась" и с треском вылетела с турнира в Майами.
Также сообщалось, что бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру.
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